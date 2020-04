(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2020 – La Lega milanese chiede a Milano Serravalle che provveda a rendere gratuito il pedaggio per tutti gli operatori sanitari operanti presso le Tangenziali. Alla luce dell’emergenza Covid-19 riteniamo sia una misura di buonsenso per venire incontro a chi sta lavorando per salvare vite umane”.

Così l’on. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

Redazione