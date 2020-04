CURA ITALIA: MIRABELLI (PD), ECCO ODG PER SOSTENERE MILANO E COMUNI LOMBARDI PIU’ COLPITI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2020 – “Nei prossimi provvedimenti è necessario che ci siano misure per garantire ai Comuni di poter continuare a erogare i servizi ai cittadini e per poter investire sulla ripartenza quando il virus sarà sconfitto. Milano e i Comuni lombardi più colpiti dagli effetti della pandemia vanno sostenuti con provvedimenti concreti, sapendo che è interesse di tutto il Paese far ripartire questi territori e le loro economie ma anche che qui ci sarà più bisogno di vicinanza e protezione per chi è stato più colpito. Per questo abbiamo presentato un Ordine del Giorno al Decreto Cura Italia”. Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo dem, eletto in Lombardia.

