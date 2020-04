Dote Scuola – Materiale didattico, al via le domande online dal 7 aprile

Prorogata anche al 15 maggio la scadenza per l’utilizzo del contributo Dote Scuola – Contributo libri anno scolastico 2019/2020

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2020 – A causa dell’emergenza sanitaria in corso, in ottemperanza al DPCM 11 marzo 2020 e alle ordinanze regionali e comunali in essere, Regione Lombardia ha comunicato le seguenti informazioni utili riguardo al beneficio Dote Scuola:

– l’utilizzo del contributo Dote Scuola – Contributo libri anno scolastico 2019/2020 è prorogato e spendibile fino al 15 maggio 2020;

– è in fase di approvazione l’elenco dei beneficiari del contributo Dote Scuola – Buono scuola anno scolastico 2019/2020, sara’ pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

– la novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020: il bando Dote Scuola – Materiale didattico anno scolastico 2020/2021 (e le borse di studio ministeriali anno scolastico 2019/2020) sarà aperto dalle ore 12 del 7 aprile 2020 alle ore 12 del 29 maggio 2020 presentando domanda online http://www.bandi.servizirl.it

L’assistenza telefonica e via mail all’utenza per la compilazione della domanda sarà potenziata, evitando che i cittadini debbano spostarsi dal proprio domicilio: per qualunque informazione, e’ sempre possibile contattare gli uffici regionali al numero 02-67650090, oppure consultare il sito www.regione.lombardia.it/dotescuola

Saranno resi inoltre disponibili sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it/dotescuola video tutorial e manuali per la compilazione online della domanda di partecipazione ai bandi, in particolare Dote Scuola – Materiale didattico.