Coronavirus. Ad Abbiategrasso dati dei positivi ancora in crescita

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 2 aprile 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Cari abbiatensi,

devo comunicarvi purtroppo DATI ANCORA IN CRESCITA, che segnalano una significativa e costante presenza del contagio da Coronavirus nella nostra Città.

Sono 7 i CASI, segnalati oggi dalle autorità sanitarie, che portano a ben 94 il numero complessivo di nostri concittadini colpiti da questo virus.

A questo dato, non certo incoraggiante, si aggiunge la triste notizia di un ulteriore decesso. Un altro nostro concittadino ci ha lasciati portando a sedici il numero complessivo delle vittime dell’epidemie dal suo inizio.

A nome di tutta la cittadinanza esprimo le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Cari cittadini, come vedete L’EMERGENZA CONTINUA nella sua estrema gravità e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia proprio in questo momento.

Cesare Francesco Nai

Sindaco d Abbiategrasso

Ps Nonostante quelli comunicati siano dati assolutamente preoccupanti, ritengo sia necessaria qualche precisazione sia per quanto riguarda i numeri in sé, sia per quanto riguarda i tempi della loro pubblicazione:

1. I dati ufficiali, che comunico appena verificati e confrontati, non giungono tutti i giorni in modo omogeneo e con la stessa puntualità .Vanno quindi valutati sulla settimana, almeno, piuttosto che giorno per giorno.

2. Ho potuto constare che alcuni nominativi di persone risultate positive ai test, e delle quali ero a conoscenza in maniera ufficiosa, erano poi censiti e mi venivano comunicati da ATS con un leggero ritardo.

3. La valutazione del dati va fatta sul medio periodo e probabilmente sarà ancora necessario qualche giorno per verificare i risultati dei provvedimenti messi in atto nelle ultime due settimane (visto che presumibilmente molti contagi risalgono a parecchi giorni fa, prima delle limitazioni più importanti).

