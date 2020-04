Coronavirus. Anche a Magenta attivato il buono spesa: cos’è e come funziona

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 2 aprile 2020 – Da lunedì 6 aprile sarà possibile inviare la domanda per ricevere il buono spesa, l’iniziativa, che utilizza il fondo di 127.248,14 euro messo a disposizione dal Governo, ai nuclei familiari che si trovano in situazione di difficoltà economica a causa delle misure adottate per far fronte all’epidemia di Covid-19. I buoni spesa che verranno erogati consentiranno di acquistare beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa) presso gli esercizi commerciali convenzionati. L’iniziativa è rivolta ai residenti di Magenta in difficoltà a causa delle misure per il contrasto a Covid-19 (es: disoccupazione, riduzione del reddito, ecc.) che presenteranno domanda. L’aiuto economico sarà erogato fino al termine delle risorse a disposizione e sarà data precedenza a chi non percepisce altri tipi di aiuti pubblici (es: reddito di cittadinanza, cassa integrazione, ecc.). Saranno prese in considerazione le domande dei nuclei familiari i seguenti requisiti:

Composizione nucleo familiare Reddito complessivo familiare lordo Fino a 2 componenti Fino a 20.000 euro Fino a 3 componenti Fino a 27.000 euro Con 4 o più componenti Fino a 40.000 euro

Sarà erogato il valore di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare, verrà riconosciuto un importo aggiuntivo di 50 euro per ogni bambino di età compresa tra 0 e 3 anni e un ulteriore importo aggiuntivo di 50 euro per nucleo familiare in caso sia presente una persona con disabilità grave. La domanda di assegnazione dovrà essere presentata al Comune di Magenta a partire da lunedì 6 aprile 2020, utilizzando l’apposito modulo di richiesta con il quale il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura. La domanda deve essere inviata via mail al seguente indirizzo: emergenzacovid19@comunedimagenta.it oppure potrà essere presentata all’ufficio Protocollo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì previo appuntamento da richiedere al n. 02/9735325.

“Quello presentato oggi è un ulteriore aiuto messo in campo per superare questo difficile momento – ha affermato il sindaco Chiara Calati – Stiamo lavorando per trovare tutte le risorse necessarie per far fronte a questa emergenza che, ne sono certa, Magenta supererà come sempre a testa alta”, ha concluso Calati.