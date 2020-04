CORONAVIRUS, ROLFI: CON FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE I COMUNI ACQUISTINO PRODOTTI AGRICOLI LOMBARDI

ASSESSORE: ALLEANZA TRA SINDACI E AGRICOLTORI PER GARANTIRE PRODOTTI DI QUALITÀ E AIUTARE ECONOMIA LOMBARDA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2020 – “Chiediamo ai Comuni lombardi di acquistare prodotti agroalimentari del territorio con il fondo di solidarietà alimentare stanziato dal governo. Proponiamo una alleanza tra sindaci e agricoltori per destinare alle famiglie in difficoltà cibo di alta qualità e dall’indiscussa sicurezza alimentare e per aiutare l’economia della Lombardia, prima regione agricola d’Italia”. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito ai fondi stanziati dal Governo ai Comuni per le misure urgenti di solidarietà alimentare per chi è rimasto senza lavoro e senza reddito.

IN LOMBADIA 55 MILIONI DI EURO – “In Lombardia – ha sottolineato Rolfi – arrivano 55 milioni di euro, sicuramente meno di quanto ci saremmo aspettati, ma molti Comuni stanno già integrando con ulteriori risorse per gli indigenti”. “Ora più che mai – ha continuato – è tempo di fare rete sul territorio per garantire il massimo aiuto a coloro che hanno bisogno sostenendo allo stesso tempo le aziende agricole acquistando e consumando prodotti del nostro territorio”.

SINDACI GIÀ ATTIVATI – “Alcuni sindaci – ha concluso l’assessore Rolfi – si sono già attivati e confidiamo che il nostro appello venga ascoltato dal maggior numero possibile di amministratori”.