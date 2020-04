Frasi ed aforismi sul vino di Accordini Igino

Milano, 2 aprile 2020 – La Valpolicella è una delle zone collinari più belle e conosciute della regione del Veneto. Si trova in provincia di Verona e si estende per oltre 240 km².

Fin dai tempi dei romani, è rinomata per la presenza di vigneti che producono vini di ottima qualità tra cui proprio l’Amarone della Valpolicella.

Ed è proprio qui che si trova la Cantina “Accordini Igino”, un’azienda agricola a conduzione familiare, specializzata nella produzione di Amarone.

Grazie alla stretta e proficua collaborazione tra Igino Accordini, suo figlio Guido con la moglie Liliana, l’azienda ad oggi vanta una storia di numerosi successi in ambito commerciale nazionale ed internazionale.

Cosa caratterizza il team della Cantina Accordini Igino?

La riuscita di un progetto così grande e di successo deve senz’altro avere alla base una collaborazione serena e unità tra i componenti del team come avviene nell’azienda della famiglia Accordini.

Guido Accordini, figlio di Igino ed esperto enologo, ama tenere unito il suo team di sommelier.

Ciascuno di loro conosce infatti il significato di famosi detti riguardanti il vino, molti antichi, molti altri creati proprio dallo stesso team.

Ma qual è il senso che assumono i celebri detti riguardanti questa bevanda?

Ne citeremo alcuni e spiegheremo il loro significato che potrebbe, per molti, essere poco chiaro o addirittura sconosciuto.

Nella botte piccola c’è il vino buono

è un detto che risale all’800 circa e fa riferimento al fatto che il vino si conserva più adeguatamente in botti di dimensioni ridotte.

Questo perché in questo modo, la bevanda riesce ad assorbire dal legno profumi e sapori che ne esalteranno il sapore e l’odore una volta pronto per il consumo.

Chi non beve in compagnia o è un ladro o è una spia

il vino viene considerato ‘il nettare della verità’ in quanto bevendo si perdono molte inibizioni, specialmente nel parlare. Il suddetto proverbio perciò sta a intendere che colui che si astiene dal bere quando si trova in compagnia, ha timore di lasciarsi sfuggire qualche parola di troppo da ubriaco.

Colui che non beve, pertanto, è chi non ha alcuna intenzione di correre il rischio di rivelare qualcosa.

Ciò avviene in special modo per un criminale, come un ladro appunto, o per una spia, ovvero una persona che si siede a tavola con altri al solo scopo di carpire informazioni utili ai suoi scopi.

Buon vino, tavola lunga

fa riferimento al fatto che coloro che offrono dell’ottimo vino, hanno sempre la compagnia di molti amici.

Pane fa panza, vino fa danza

questo detto fa comprendere che ogni cosa ha il suo specifico scopo. Pone l’accento specialmente su come il vino riesca a produrre in chi lo beve la voglia di danzare, di divertirsi e gioire quindi.

Pane finché dura, ma vino a misura

i veri amanti del vino riconoscono che per apprezzare fino in fondo questa bevanda, non si deve mai eccedere.

Ecco a cosa fa riferimento questo proverbio.

Mangiando “pane”, l’unica cosa a cui si può andare incontro è ingrassare, bevendo vino “senza misura”, si corre il rischio di ubriacarsi fino a star male.

Chi del vino è amico, di se stesso è nemico

il seguente aforisma è strettamente collegato al precedente.

Chi abusa del vino si causa un danno personale e si costituisce, pertanto, nemico di se stesso.

L’uomo si riconosce in tre maniere: in collera, alla borsa e al bicchiere

questo detto sta a significare che per conoscere davvero l’indole di una persona si deve osservare come si comporta quando è particolarmente arrabbiato, quanto è generoso quando deve mettere mano “alla borsa” ed infine cosa dice dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino in più.

Amicizia stretta dal vino non dura da sera a mattino

sta a significare che le amicizie sbocciate durante festeggiamenti in cui si beve e si è allegri, di solito, non sono particolarmente durature e, anzi, terminano in una giornata, ovvero non appena passa l’effetto del vino.

Pane al pane e vino al vino

questo proverbio è tra i più usati e conosciuti; è un invito alla sincerità, al dire le cose così come sono.

Le origini di tale detto sono molto antiche.

Questo perché, prima, il pane e il vino facevano parte della quotidianità di ciascuno di noi più di quanto non ne facciano parte oggi.

Erano le vivande più vere e autentiche che si potessero acquistare: il pane, fatto con acqua, lievito e farine; il vino fatto con succo d’uva.

Quando il vino rende lieti, se ne fuggono i segreti

il seguente detto sta a significare che se quando si beve vino si è in allegria, si tende a lasciarsi sfuggire qualche segreto o qualcosa che solitamente, da sobri, non si direbbe.

Quel che con l’acqua mischia e guasta il vino, merita di bere il mare a capo chino

questo proverbio, dal tono piuttosto scherzoso, sta a significare che la persona che “osa” diluire il proprio bicchiere di vino con dell’acqua, dovrebbe solo vergognarsi, ovvero “bere il mare a capo chino”.

Botte buona fa buon vino

il seguente aforisma viene spesso utilizzato per elogiare qualcuno di indole particolarmente benevola.

Così come una botte di buona fattura, produce un vino di buona qualità, così anche una persona buona, si contraddistingue dalle buone azioni che compie.

Vino di fiasco la sera buono e la mattina guasto

questo detto fa riferimento a tutti quei rapporti che non sono “di buona qualità”, cioè non duratura perché non basate su basi solide.

Così come il vino se messo subito in fiaschi si guasta subito, così avviene anche a quelle amicizie solo di facciata.

Uomo di vino, non vale un quattrino

la frase si riferisce a coloro che abusano di vino e questo li rende inaffidabili in quanto sempre sotto l’effetto di alcool.

Tendono infatti a dimenticare i patti o gli impegni presi e spesso anche a spendere tutto ciò che hanno per avere altro da bere.

Abbiamo citato solo alcuni degli aforismi più conosciuti ed usati oggi.

L’impegno che Guido Accordini e il suo team di sommelier mettono nel curare il loro mondo vinicolo fa capire quanto siano appassionati al proprio lavoro, quanto lo trovano piacevole e cerchino di renderlo autentico e vero, avvicinando a tale mondo qualsiasi tipo di persona.

Riescono a farlo sia tramite i loro ottimi prodotti, ma anche, come abbiamo visto qui, attraverso frasi che usiamo spesso nel nostro quotidiano.

L. M.