Coronavirus, Sollazzo-Russo (M5S): cordoglio per la morte di Giuseppe Allegri, “tassista del San Paolo”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2020 – “Esprimiamo tutta la vicinanza e la solidarietà alla famiglia di Giuseppe Allegri, il “tassista del San Paolo” come viene ricordato da tutti i colleghi e amici che lo hanno conosciuto. In queste settimane, nonostante il Coronavirus, Giuseppe ha onorato più di prima il proprio ruolo, senza mai rifuggire dai suoi doveri. Così come fa l’intera categoria dei tassisti, impegnati giornalmente a offrire servizio di trasporto per medici e volontari e cittadini in difficoltà.

Ci auguriamo infine che Milano renda sempre onore a questi eroi che se ne vanno in silenzio. Di sicuro rimarranno sempre impressi nella nostra memoria” così in una nota Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano, e Cristina Russo, consigliera di municipio 6 per il M5S e tassista.

Redazione