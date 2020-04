TURISMO. AL VIA CICLO DI SEMINARI INTERATTIVI PER OPERATORI DEL SETTORE

Milano, 2 aprile 2020 – È iniziato il ciclo di seminari interattivi organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Milano in collaborazione con Milano&Partners e dedicato agli operatori turistici per aiutarli a conoscere meglio la nostra città e a essere pronti a dare i giusti consigli ai loro clienti. All’iniziativa hanno già aderito oltre 70 operatori, appartenenti all’Associazione di portieri d’albergo e front office Le Chiavi d’Oro e a ConfGuide-GITEC.

“Un progetto formativo ideato per impiegare in modo virtuoso questo periodo sospeso – spiega Roberta Guaineri, assessore al Turismo – aggiornando quegli operatori della filiera turistica che svolgono un lavoro prezioso accogliendo per primi i visitatori nelle strutture alberghiere e coloro che poi li accompagnano alla scoperta del patrimonio artistico, architettonico e monumentale della nostra bella città”.

Le lezioni, della durata di circa quindici minuti, si terranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì. Dopo il primo appuntamento di oggi, dal titolo “Le politiche del Turismo della città di Milano” tenuto dall’assessore Guaineri, seguiranno due lezioni di Luca Martinazzoli, direttore di Milano&Partners, sulle strategie di promozione internazionale della città. Quindi la formazione proseguirà con lezioni alla scoperta di luoghi e istituzioni della città: dal Museo della Scienza e della Tecnologia alla Biblioteca Ambrosiana e dalla Triennale a San Maurizio. Per terminare con approfondimenti dedicati ai singoli municipi della città.