Ceriano – Lo sportello Caf del Comune operativo a distanza

E’ possibile anche la compilazione Isee in videochiamata

Lo sportello Caf convenzionato con il Comune di Ceriano Laghetto e curato da Cafuil ha sospeso l’attività diretta con l’utenza del mercoledì mattina in Municipio, in seguito alle disposizioni governative e regionali per il contenimento dell’emergenza Covid 19.

Il servizio resta comunque attivo dalla sede centrale di Monza che mette a disposizione operatori in grado di interagire con il pubblico anche in modalità remota, attraverso telefonate, e-mail e anche videochiamata WhatsApp.

Il servizio è a disposizione dei cittadini residenti a Ceriano Laghetto con prezzi calmierati, più bassi e vantaggiosi rispetto al passato, grazie alla convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale.

In particolare il servizio è a disposizione per la compilazione di pratiche Isee, invalidità civile, bonug gas, bonus energia, bonus idrico, compilazione modello 730, modello 770, modello redditi, calcolo nuova imu, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare numeroso.

Per entrare in contatto diretto con il Caf convenzionato con il Comune di Ceriano Laghetto occorre contattare il numero 039.394.191, oppure scrivere una mail a: s.foglia@cafuil.lombardia.it . Per ulteriori informazioni si può chiamare direttamente l’Urp del Comune di Ceriano Laghetto al numero 02.96661300