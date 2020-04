La situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 3 aprile 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso:

“Cari abbiatensi,

dopo tanti nuovi casi di positività al virus registrati nei giorni scorsi nella nostra Città, con un crescendo che sembrava quasi inarrestabile, finalmente giunge una BUONA NOTIZIA.

Oggi le autorità sanitarie NON HANNO SEGNALATO NESSUN NUOVO CASO di positività.

Restano 94, quindi, le persone affette da Coronavirus in Abbiategrasso, 16 i nostri concittadini purtroppo deceduti e 20 i pazienti dimessi dagli ospedali e in via di guarigione.

Naturalmente, come ho spesso ricordato, i dati non vanno considerati giorno per giorno. Quindi prendiamo anche quello di oggi come un dato che ci fa sicuramente ben sperare ma senza lasciarci prendere da facili entusiasmi, perché la strada che ci conduce alla fine di questa terribile emergenza è ancora lunga e NON DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE ABBASSARE LA GUARDIA proprio in questo momento.

Cari cittadini, lasciatemi ringraziare ciascuno di voi, impegnato da tanti giorni in maniera ammirevole ed esemplare nell’affrontare così tanti sacrifici e limitazioni. ANDIAMO AVANTI COSI’ se vogliamo sconfiggere definitivamente il virus!

NON USCIAMO DI CASA SE NON PER URGENZE REALI e ADOTTIAMO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE E RACCOMANDATE.

Ricordo infine i numeri di telefono 02 94692290 e 02 94692250 del Comune di Abbiategrasso, attivi da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 per i servizi di:

-Consegna pasti al domicilio

-Consegna farmaci

-Segretariato sociale telefonico

-Servizio di assistenza domiciliare

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso