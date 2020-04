Lissone. Novità nell’accesso alla piattaforma ecologica

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 3 aprile 2020 – Su richiesta dell’Amministrazione Comunale e in accordo con Gelsia Ambiente, proseguono le operazioni di sanificazione del territorio. Nella giornata di domani, sabato 4 aprile, gli operatori effettueranno un intervento straordinario nei pressi del Municipio (e delle aree di sosta annesse) e della Stazione FS compresi i parcheggi circostanti.

La spazzatrice provvista di lancia a getto opererà nuovamente in prossimità degli accessi ai due uffici postali del territorio oltre che in via Assunta e nelle altre strade del Centro storico in prossimità nei negozi attualmente aperti al pubblico.

È stata inoltre prorogata fino a lunedì 13 aprile la sospensione del divieto di sosta nelle zone in cui viene effettuato il lavaggio delle strade. Il servizio di pulizia strade continuerà comunque ad essere effettuato, pur in presenza delle auto parcheggiate.

Con ordinanza del Sindaco, è stata inoltre confermata la chiusura della Piattaforma Ecologica comunale di via delle Industrie alle utenze domestiche da sabato 4 aprile 2020 a sabato 18 aprile 2020 compreso; tale scelta va nella direzione di evitare possibili assembramenti inutili e pericolosi fra cittadini alla luce delle limitazioni agli spostamenti imposte dai D.P.C.M.

Al tempo stesso, nell’ordinanza è prevista la possibilità di regolamentare l’accesso alla piattaforma (sempre dal 4 al 18 aprile) a quei cittadini che devono conferire esclusivamente rifiuti di tipologia “verde” (erba, rami ecc.) provenienti dai propri giardini.

La possibilità di accesso alla Piattaforma ecologica è comunque prevista solo previo appuntamento da definire con il Servizio ecologia del Comune di Lissone.

Il Servizio Ecologia è disponibile dall’utenza, per ulteriori informazioni, ai seguenti contatti:

email: ecologia@comune.lissone.mb.it;

Telefono: 039/7397205 – 039/7329208

Nei seguenti orari: lunedì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.15, mercoledì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.15, martedì/giovedì/venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

Rimane confermata fino al 18 aprile anche la regolazione degli accessi alla Piattaforma Ecologica per le utenze non domestiche al fine di evitare possibilità di assembramenti.

Inoltre, per le sole utenze domestiche, è attivo sul territorio comunale il servizio di ritiro a domicilio – su prenotazione e a pagamento – degli sfalci verdi con sacchi prepagati.

Il servizio è richiedibile solo da utenze domestiche all’indirizzo mail infoambiente@gelsia.it.

Il prezzo univoco per sacco esposto è € 3 (fino a 10/15 sacchetti formato 110 lt se possibile semi trasparente).

I ritiri sono previsti nei giorni di giovedì e sabato per un numero totale di 20 appuntamenti per giorno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente Gelsia Ambiente:

Numero verde 800.445964 – Servizio clienti : da lunedì a venerdì: 8:30 – 18:00 – Sabato: 8.30 – 13:00

infoambiente@gelsia.it – www.gelsiambiente.it