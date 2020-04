Milano: prosegue per tutto Aprile il servizio di consegna gratuita a domicilio, attivo presso 86 LloydsFarmacia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 aprile 2020 – LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia, comunica che proseguirà il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci per l’intero mese di Aprile, presso 86 LloydsFarmacia presenti sul territorio della città di Milano. Elenco delle 135 Lloydsfarmacia aderenti su territorio nazionale al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare.

Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Per l’attivazione del servizio sarà sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico – 02 80011022 – che LloydsFarmacia ha scelto di mettere a disposizione per agevolare chi non avesse la possibilità di avere a disposizione dispositivi mobili oppure per chi avesse difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’APP.

Il Numero 02 80011022 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il numero è dedicato esclusivamente a tutto ciò che riguarda il servizio di consegna domiciliare dei farmaci e parafarmaci effettuato da Pharmap per le farmacie Lloyds indicate nell’elenco al link sopra.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirarlo poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 177 LloydsFarmacia.

Elenco delle farmacie al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare.