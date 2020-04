Trezzano. Rinviati gli adempimenti tributari e aiuti a chi è in difficoltà

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 aprile – Aiutiamo insieme chi è in difficoltà. L’emergenza sanitaria da COVID-19 è diventata anche un’emergenza sociale ed economica, con numerosi cittadini rimasti senza lavoro e senza stipendio da avere difficoltà anche con la spesa. Per affrontare l’emergenza anche Trezzano sul Naviglio, in base all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile, riceverà fondi (per circa 112 mila euro) da destinare in buoni spesa alle famiglie in difficoltà. In serata la Giunta ha approvato la delibera e domani verranno comunicate le modalità per le richieste (al via da martedì prossimo). Per aiutare le famiglie più fragili è possibile anche contribuire con donazioni in modo che l’Ente possa continuare a sostenere i cittadini più in difficoltà:

Comune di Trezzano sul Naviglio

IBAN: IT 88 U 01030 33911 000001724419 causale: Donazioni Emergenza Covid-19

“Ringrazio fin da ora tutti i cittadini che potranno contribuire agli aiuti – dichiara il sindaco Fabio Bottero – perché ogni piccolo gesto ci permetterà di sostenere le nostre famiglie. Proprio per questo e per non pesare su negozi e imprese abbiamo anche deciso di rinviare il pagamento degli affitti delle case di edilizia pubblica, gli adempimenti tributari come la Tosap e, per gli operatori, le rate dei contributi di costruzione. Anche il mondo delle imprese in questo momento sta soffrendo e questo ha ripercussioni sul lavoro e sulle stesse famiglie”. Sono rinviati al 30 giugno gli adempimenti tributari in scadenza o scaduti a febbraio: la TOSAP (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche), la richiesta rimborso TARI per le attività produttive e l’imposta comunale sulla pubblicità. E anche per gli inquilini delle case popolari potranno regolarizzare a fine luglio i versamenti relativi al Servizio Abitativo Pubblico scaduti o in scadenza nel primo semestre 2020, anche se relativi a rateizzazioni accordate. L’Amministrazione comunale, accogliendo la proposta di ANCE, ha stabilito anche la proroga fino al 15 settembre per il versamento delle rate dei contributi di costruzione in via di scadenza (senza applicazione di interessi o penali) a tutti gli operatori che ne faranno espressa richiesta, allegando Ia documentazione comprovante l’estensione anche della durata della fideiussione di garanzia già in possesso del Comune.

