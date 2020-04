YOUPOL. Lettera aperta per contrastare la violenza e i maltrattamenti domestici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2020 – Con una lettera aperta alla stampa, il prefetto di Firenze Laura Lega ha ieri rilanciato l’appello del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in favore delle vittime di maltrattamenti domestici.

«In questi drammatici frangenti» ha scritto ai media «i soggetti più deboli come le donne e i minori hanno difficoltà a chiedere aiuto ai servizi sociali o alle forze dell’ordine, perché impediti dall’isolamento forzato o scoraggiati dalla presenza in casa di familiari inclini ai maltrattamenti».

Per lanciare una richiesta d’aiuto c’è ora “YouPol”, l’app della Polizia di Stato realizzata inizialmente per consentire ad ogni cittadino di comunicare direttamente episodi di bullismo e spaccio di droga. Da pochi giorni questo applicativo permette di segnalare anche i reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. Le segnalazioni, alle quali sarà possibile anche allegare foto e video, potranno essere georeferenziate.

«Un dispositivo di una grande valenza» prosegue «che merita di essere adeguatamente pubblicizzato in virtù del pregevole contributo che può dare a coloro che sono più vulnerabili. Per questo mi rivolgo al mondo dell’informazione, facendo appello alla fondamentale funzione sociale che sa svolgere. Scrivete di “YouPol” sulle vostre pagine, parlatene nelle vostre trasmissioni televisive e radiofoniche, inserite il link sui vostri siti internet».

«Dateci una mano a contrastare l’odiosa violenza domestica che può aggravarsi nell’attuale momento emergenziale che stiamo vivendo» conclude l’appello il prefetto di Firenze «aiutateci a rassicurare le donne, i bambini e i ragazzi, in generale tutti coloro che possono essere più esposti. Le istituzioni sono sempre vicine».

