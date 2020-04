Asst Rhodense: i presidi sanitari distribuiti in egual misura a tutto il personale

Differenziato in base alle esigenze sanitarie in corso e non a disparità di trattamento

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 4 aprile 2020 – Stiamo vivendo una grande emergenza mondiale. L’approvvigionamento di dispositivi è difficoltoso in tutto il Paese ma questo non deve diventare un terreno di polemica e di scontro. Ci sono segnalazioni in cui si lamenta la carenza di presidi di protezione personali da parte degli operatori della Rsa Pertini. L’asst Rhodense ha sempre posto come priorità inderogabile la tutela e la protezione del proprio personale proprio per questo tiene a ribadire che le procedure adottate per la salvaguardia dei dipendenti ed alla tipologia e quantità di DPI forniti non è stata operata alcuna differenziazione tra le misure in vigore presso la RSA “S. Pertini” e quelle presso le strutture ospedaliere per acuti dell’Azienda. L’utilizzo di determinate tipologie di mascherine (FFP2) risulta indicato solo dove devono essere effettuate manovre che comportino nebulizzazione/aerosolterapia o quando il paziente è in CPAP, condizioni non presenti in RSA. La distribuzione dei DPI (camici monouso idrorepellenti, grembiuli, camici TNT, cuffie, mascherine chirurgiche a 4 strati, mascherine ffp2, visiere protettive a tutto viso, ecc.) viene fatta equamente in tutta l’azienda e viene integrata, in relazione all’effettivo consumo, ogni 2-3 giorni a seconda delle modalità di approvvigionamento aziendali, oggi garantite e programmate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA s.p.a.). La formazione dei dipendenti sull’utilizzo dei DPI è stata effettuata facendo vedere un video oltre a dare indicazioni durante la distribuzione dei materiali che viene fatta giornalmente nel rispetto delle procedure e delle linee guida. Inoltre si sta provvedendo costantemente alla sanificazione degli ambienti e delle camere di degenza. Tutte le informazioni dettagliate sono presenti sul sito intranet aziendale in un’apposita sezione denominata “coronavirus-covid” nella quale sono riportati i protocolli aziendali in uso, le informative ai dipendenti e la cartellonistica apposta in tutta l’ASST, con le diverse indicazioni del caso. Nella Rsa Pertini due dei tre ascensori presenti sono stati adibiti ad uso esclusivo degli operatori, il servizio pasto è fornito in lunch box per tutti, è stato istituito un servizio di counselling telefonico, gestito dallo psicologo, inoltre si è provveduto ad estendere a tutto il personale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (strutturato, somministrato, appalto di servizi) la medesima sorveglianza sanitaria, a cura del servizio Medico Competente.