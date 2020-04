CORONAVIRUS. A OPERA NUOVA ORDINANZA PIU’ RESTRITTIVA SALVA-VITA

L’amministrazione Comunale ha introdotto disposizioni ancor più restrittive: bisogna stare a casa

(mi-lorenteggio.com) Opera, 4 aprile 2020 – Una nuova ordinanza, con misure ancor più restrittive, per contenere l’emergenza Coronavirus. L’ha emessa, oggi, l’Amministrazione Comunale di Opera recependo, tra gli altri, il DPCM del 1 aprile sulle “disposizioni attuative del decreto-legge N. 19 del 25 marzo 20200 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e la nota della prefettura della Prefettura del 27 marzo con la quale si rappresenta che i Comuni possono attuare ordinanze più restrittive rispetto a quelle statali. “L’obiettivo è uno solo: tutelare la salute degli operesi” commenta il sindaco Antonino Nucera.

Da sabato 4 aprile e fino alla fine del mese, sul territorio di Opera, quindi, “vige l’obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni”. Sono consentiti solo ed esclusivamente gli spostamenti comprovati da motivate esigenze lavorative o da situazioni di assoluta urgenza o da motivi di salute. L’approvvigionamento presso i punti vendita autorizzati è consentito ad un solo componente del nucleo famigliare e, anche per soddisfare le esigenze dei piccoli amici a 4 zampe è fatto obbligo di restare nelle vicinanze delle abitazioni dei proprietari degli animali e, comunque, non superare una distanza di 200 metri. Nelle aree cani è possibile entrare un massimo di tre alla volta per non oltre 10 minuti. Queste le prescrizioni oltre al divieto di assembramenti e all’obbligo di tenere una distanza interpersonale di almeno un metro previsti dai decreti governativi; il divieto di svolgere qualsiasi attività ludica (comprese le passeggiate) in luoghi pubblici o aperti al pubblico; il divieto a stazionare in tutte le aree pubbliche o a uso pubblico ad eccezione di quelle in prossimità di esercizi commerciali, di sedersi sulle panchine di percorrere piste ciclabili, strade campestri o poderali.

“Dobbiamo fare di tutto per contenere il rischio di contagio e l’unico strumento che abbiamo a disposizione è il distanziamento sociale – conclude il sindaco – comprendo le difficoltà, specialmente per le famiglie che hanno figli, quelle che vivono in spazi ristretti o ancora i disagi di anziani che da settimane sono soli, ma è necessario se vogliamo sconfiggere questo virus che fino ad ora ha seminato solo morti e dolore. L’amministrazione, le associazioni di volontariato e i commercianti del territorio stanno facendo di tutto per limitare i disagi, ma è necessario il contributo di tutti”.

Inoltre, è iniziata questa mattina, nella frazione di Noverasco, la distribuzione di mascherine da parte dell’Amministrazione Comunale. “Grazie a chi in questo periodo è sempre in prima linea per aiutare il prossimo e grazie a chi rispetta le prescrizioni per contenere e limitare il rischio di contagio da #Covid19. La mascherina che abbiamo consegnato è un piccolo dono, ma può essere un importante salva-vita. Mi raccomando, nonostante il solo restiamo a casa. Buona giornata” conclude il Sindaco.

