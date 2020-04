CORONAVIRUS, AGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 180 POSTI PER PAZIENTI COVID ED EMERGENZE

GALLERA: MUTUIAMO DA ISRAELE MODELLO PER FASE 2 ED EMERGENZE

ROLFI: OSPEDALE DIFFUSO LA CHIAVE BRESCIANA CONTRO IL VIRUS

CAPARINI: REGIONE E TERRITORIO BATTERANNO INSIEME IL NEMICO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2002 – “Questa e’ una delle strutture piu’

grandi di Regione Lombardia per il coronavirus e nasce, con un

modello che prendiamo da Israele, a Brescia che e’ la provincia,

dopo Bergamo, che ha avuto l’impatto piu’ importante e ha avuto

una capacita’ di reazione forte nell’ospedale e anche sul

territorio”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa di

presentazione della riconversione di un’area interna agli

Spedali Civili di Brescia che sara’ riconvertita in un ospedale

Covid dedicato. Hanno partecipato anche gli assessori Davide

Caparini (Bilancio), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi verdi) e i direttori generali Marco Trivelli (Spedali

Civili) e Claudio Sileo (Ats)

PENSIAMO ALLA ‘FASE 2′ – “Da qui, da questa struttura che sara’

capace di 180 posti letto – ha continuato Gallera – stiamo gia’

iniziando a pensare a una ‘fase 2′. Che e’ prepararsi a

un’eventuale seconda ondata del covid19 e predisponendo le

nostre strutture anche a nuove problematiche relative a virus.

Ma anche per altre problematiche sanitarie”. “L’idea – ha

continuato – e’ quindi quella di realizzare ospedali di emergenza

o aree di ospedali che possono rimanere chiusi, ma pronti, e

ospitare pazienti per grandi afflussi come ci insegna il modello

di Israele. Dove hanno ospedali che vengono predisposti per le

emergenze e lasciati pronti”.

RIFERIMENTO PER RECRUDESCENZA O ALTRE EMERGENZE – “Qui – ha

spiegato l’assessore al Welfare – avremo il primo ospedale Covid

che servira’ oggi a gestire i pazienti che vengono via via

dimessi dalle terapie intensive e dai reparti di Infettivologia

per seguirli e, quindi, consentire anche all’ospedale di

riprendere la sua attivita'”. “Ma poi – ha continuato – rimarra’

pronto e attivo per potere, in qualche modo, accogliere altre

ondate della pandemia”.

ROLFI: LAVORO DI RETE DEL BRESCIANO – “Siamo agli Spedali Civili

– ha detto l’assessore Rolfi – per presentare gli interventi

realizzati in questo mese per l’emergenza, per ringraziare per

il lavoro encomiabile l’ospedale, i medici e tutto il personale

sanitario, i tecnici di laboratori, i medici di medicina

generale”. “E dare atto – ha continuato – di un lavoro intenso e

attento anche alle particolarita’ bresciane”.

OSPEDALE DIFFUSO – “L’idea dell’ospedale diffuso – ha

sottolineato – ha consentito di ridurre alle esigenze del

ricovero sfruttando la grande disponibilita’, riconvertendola,

della rete ospedaliera pubblica in primis, e anche privata,

esistente in provincia di Brescia”. “La decisone di realizzare a

Brescia, nel Civile, un centro dedicato alla degenza dei malati

Covid con funzioni specialistiche – ha spiegato – significa

mettersi nelle condizioni di essere pronti di fronte a una nuova

ondata e per curare meglio le persone malate. Per consentire al

Civile anche di tornare a occuparsi delle istanze di salute”.

“E, soprattutto, per affrontare – ha chiosato – anche i temi

della ricerca, della sperimentazione e dell’innovazione per

affrontare meglio questa malattia”.

CAPARINI: STUDIARE E PENSARE IL DOPO EMERGENZA – “Siamo in una

fase fondamentale – ha esordito l’assessore Caparini – che e’

quella di progettare il dopo emergenza. E lo stiamo facendo,

come sempre, con la guida e il supporto fondamentale dei

tecnici. Noi ci siamo sempre messi a disposizione e spesso anche

a servizio dei nostri tecnici, dei nostri scienziati per

comprendere il fenomeno e poi governarlo. Siamo nella fase del

governo e, quindi, questa iniziativa, per la quale, dal punto di

vista economico, Regione Lombardia, grazie al fatto che siamo

gente laboriosa, ha le risorse necessarie”.

RISORSE GRAZIE AD ANNI DI BUON GOVERNO – “Siamo stati ben

amministrati – ha sottolineato Caparini – in passato, quindi non

e’ merito ne’ mio ne’ di chi e’ in questa Giunta, ma di tutti coloro

che in precedenza hanno sempre voluto mantenere le risorse per

l’emergenza il poter disporre di risorse”. “Altrimenti – ha

continuato – non avremmo potuto comprare una mascherina, un

ventilatore. Non avremmo potuto fare pronti via 10 milioni di

euro per l’assunzione di specializzandi o di chi rientrava dalle

pensioni, i bandi che abbiamo fatto per poi gestire quello che

e’, in questo momento, la fase successiva all’emergenza. Non

avremmo potuto spendere 40 milioni di euro per acquistare i

ventilatori, le mascherine e le attrezzature che servono per

proteggere i nostri operatori, i nostri medici, i nostri

infermieri”.

AL LAVORO PER FARE DI PIU’ – “Possiamo fare di piu’, stiamo

facendo di piu’ – ha detto l’assessore – perche’ siamo convinti

che, proprio grande alla grande capacita’ che abbiamo dimostrato,

riusciremo a sconfiggere questo virus. Quindi, questo progetto,

che e’ un progetto pilota, e’ parte di questo disegno”.

PARTNERSHIP CON IL TERRITORIO – “Per tradurre in pratica il

progetto – ha spiegato – noi siamo assolutamente disponibili,

visto che e’ voluto da parte dalla citta’, con forza, proprio

perche’ e’ stato costruito nel tempo con chi qui sta lavorando e

fronteggiando il virus, dal punto di vista economico, a

intervenire direttamente o in collaborazione con la Fondazione”.

IL FARO GUIDA – “Il nostro faro guida – ha ribadito l’assessore

Caparini – e’ fare presto, fare bene, in economia, non buttare

via un centesimo perche’ rispettiamo i soldi della gente, poi,

pero’ il fattor tempo e’ fondamentale”. “Noi siamo disponibili –

ha concluso Caparini – e stiamo valutando qualsiasi opzione.

Affinche’ si parta il prima possibile, con il miglio progetto

possibile”.