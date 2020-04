Coronavirus: il personale sanitario che percorre A58-TEEM è esentato dal pagamento del pedaggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 aprile 2020 – Il personale sanitario che percorre A58-TEEM è esentato dal pagamento del pedaggio da oggi sino al 13 aprile, termine di scadenza della recente proroga, disposta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

In mattinata, Tangenziale Esterna SpA, di concerto con Concessioni Autostradali Lombarde, ha predisposto, infatti, la gratuità degli spostamenti lungo la Melegnano-Agrate effettuati, per motivi di servizio (compresa la tratta casa-luogo di lavoro), da tutti gli operatori impegnati nell’emergenza.

Grazie all’azzeramento dei pedaggi, la Concessionaria offre, quindi, un sostegno concreto a medici e infermieri che combattono in prima linea, negli ospedali come negli studi, nelle case di riposo e sulle ambulanze (esenzione allargata a ogni tipo di transito), la battaglia contro l’epidemia da Covid-19.

Su sollecitazione di determinate realtà del terzo settore, l’agevolazione appena varata viene riconosciuta, inoltre, alle associazioni di volontariato attive in ambito sanitario che stanno partecipando, con l’impiego di mezzi propri, alla gestione dell’allerta scattata a metà febbraio nel nostro Paese.

In osservanza delle norme emanate dal Governo in merito all’autorizzazione dei movimenti, i soggetti interessati a ottenere l’esenzione devono compilare il modello di autocertificazione che viene pubblicato sul Sito tangenziale.esterna.it e trasmetterlo, nelle modalità indicate, alla Società.

Al modulo che dà diritto alla gratuità dei pedaggi su A58-TEEM (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35 BreBeMi e A4 Torino-Trieste) gli utenti cui è rivolta l’iniziativa devono allegare un documento d’identità in corso di validità e il numero di targa del veicolo usato.

L’invio della documentazione all’indirizzo di posta elettronica segnalato dovrà avvenire anticipatamente al transito oppure, al massimo, entro cinque giorni dal primo transito, tenendo presente che la facilitazione è, ufficialmente, in vigore da venerdì 3 aprile.

Per quanto riguarda il comportamento ai Caselli, i clienti dotati di TelePass non devono fare altro che imboccare le piste dedicate e superare le barriere. L’esenzione dal pedaggio sarà riscontrabile nelle fatture contrattuali.

Gli utenti sprovvisti di apparecchiatura elettronica per i pagamenti devono procedere sulle piste automatiche, introdurre il biglietto nel lettore, chiedere l’intervento premendo l’apposito pulsante e dichiararsi operatore sanitario all’addetto incaricato del monitoraggio.