CORONAVIRUS. LOMBARDIA: I DATI DI OGGI E ORDINANZA PREVEDE OBBLIGO COPERTURA NASO E BOCCA PER CHI ESCE DI CASA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 04 aprile 2020 – “Da domani, domenica 5 e fino al prossimo 13 aprile, restano in vigore le misure restrittive gia’ stabilite per l’intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo con ordinanza regionale”.

Lo comunica, in una Nota la Regione Lombardia. “In particolare – prosegue la Nota – il documento regionale conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni gia’ in vigore), degli studi professionali, dei mercati e tutte le attivita’ non essenziali.

Inoltre, sara’ possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o

beni di prima necessita’, gia’ aperti.

Sara’ anche possibile la vendita di fiori e piante solo con la consegna a domicilio.

“L’ordinanza del presidente della Regione – spiega la Nota – introduce anche l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se’ stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio gia’ autorizzati (di alimentari e di prima necessita’) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”.

“Infine, ai sensi del decreto legge del 25 marzo scorso che vieta alla Regione di intervenire sulle attivita’ produttive –

conclude la Nota – e’ stato chiesto al Governo di confermare con un dpcm specifico, la chiusura dei cantieri edili e di

permettere, invece, le attivita’ legate alla filiera silvopastorale (come, ad esempio, il taglio della legna)”.

‘Le giornate sono belle la voglia di uscire e’ tanta. Ma non si puo’ ancora. Non abbiamo raggiunto

ancora nessun obiettivo. Dobbiamo concludere la nostra opera e

proseguire nel nostro impegno altrimenti il nostro lo sforzo

fatto sara’ vanificato. Altrimenti i numeri cominceranno a

peggiorare. Vi prego e insisto. Non uscite di casa se non nelle

condizioni autorizzate e lecite’. Lo ha detto il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un

messaggio mandato in onda durante la quotidiana diretta sulla

pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline, durante la quale

l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha ospitato il direttore

sanitario dell’Ospedale Sacco di Milano e il professor Gian

Vincenzo Zuccotti.

‘I dati di oggi – ha detto Gallera – sono buoni, ma non ci

possono portare a ritenere che tutto e’ dietro le spalle. Non

siamo in una fase in cui c’e’ una riduzione continua e

significativa. Abbiamo bisogno di dare l’ultima spallata andando

avanti con comportamenti virtuosi, e’ una situazione che ci deve

vedere assolutamente concentrati’.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 49.118 (+1.598)

ieri: 47.520 (+1.455)

l’altro ieri: 46.065 (+1.292)

e nei giorni precedenti: 44.773, 43.202 (+1.047), 42.161

(+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409),

34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206

(+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713,

16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791,

5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i decessi: 8.656 (+345)

ieri: 8.311 (+351)

l’altro ieri: 7.960 (+367)

e nei giorni precedenti: 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458),

6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474

(+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381),

2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468,

333,267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 27.134, di cui 13.242

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento

domiciliare e 13.892 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.326 (-55)

ieri: 1.381 (+30)

l’altro ieri: 1.351 (+9)

e nei giorni precedenti: 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2),

1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42),

1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,

879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.002 (+200)

ieri: 11.802 (+40)

l’altro ieri: 11.762 (-165)

e nei giorni precedenti: 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815

(+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681

(+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258

(+523),7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898,

4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 141.877 (+6.826)

ieri: 135.051 (+6.765)

l’altro ieri: 128.286

e nei giorni precedenti: 121.449, 114.640, 111.057, 107.398,

102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174,

52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534,

25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 9588 (+273)

ieri: 9.315 (+144)

l’altro ieri: 9.171 (+132)

e nei giorni precedenti: 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664

(+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386),

7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154

(+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368,

2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.180 (+166)

ieri: 9.014 (+257)

l’altro ieri: 8.757 (+159)

e nei giorni precedenti: 8.598 (+231), 8.367 (+154), 8.213

(+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334),

6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380),

4.648(+401), 4.247

(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351,

790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.319 (+63)

ieri: 1.256 (+51)

l’altro ieri: 1.205 (+48)

e nei giorni precedenti: 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47),

1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581

(+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220,

184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.154 (+57)

ieri: 4.097 (+123)

l’altro ieri: 3.974 (+33)

e nei giorni precedenti: 3.941 (+72), 3.869 (+81), 3.788 (+26),

3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156

(+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106),

2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302,

1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.628 (+34)

ieri: 1.594 (+42)

l’altro ieri: 1.552 (+36)

e nei giorni precedenti: 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65),

1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62),

872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344,

287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.238 (+24)

ieri: 2.214 (+25)

l’altro ieri: 2.189 (+32)

e nei giorni precedenti: 2.157 (+41), 2.116 (+29), 2.087 (+30),

2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24),

1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83),

1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928,

853, 811, 739, 658

MB: 2.935 (+161)

ieri: 2774 (+141)

l’altro ieri: 2.633 (+90)

e nei giorni precedenti: 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97),

2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587

(+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495

(+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61,

20, 19

MI: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta’ (+178)

ieri: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano citta’ (+166)

l’altro ieri: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta’ (+203),

e nei giorni precedenti:

9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano citta’,

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’,

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546),di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 1.981 (+97)

ieri: 1.884 (+102)

l’altro ieri: 1.782 (+46)

e nei giorni precedenti: 1.736 (+48), 1.688 (+71), 1.617 (+67),

1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83),

985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514,

465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.499 (+168)

ieri: 2.331 (+46)

l’altro ieri: 2.285 (+105)

e nei giorni precedenti: 2.180 (+47), 2.133 (+97), 2.036 (+62),

1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578

(+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94),

1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296,

243, 221, 180, 151

SO: 563 (+26)

ieri: 537 (+20)

l’altro ieri: 517 (+33)

e nei giorni precedenti: 484 (+14), 470 (+24), 446 (+24), 422

(+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205

(+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23,

23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 1.148 (+63)

ieri: 1.085 (+83)

l’atro ieri: 1.002 (+65)

e nei giorni precedenti: 937 (+44), 893 (27), 866 (+54), 812

(+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35),

386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184,

158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e 1.066 in corso di verifica.