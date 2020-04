Coronavirus. Usmate Velate, i cittadini positivi a Covid-19 salgono a 22

Sono 35 le persone in quarantena, quotidianamente assistite dai volontari di Protezione Civile

Sono saliti a 22 i cittadini residente a Usmate Velate risultati positivi a covid-19: il dato è stato trasmesso al Sindaco Lisa Mandelli nel pomeriggio di sabato 4 aprile da ATS Brianza.

“E’ un numero leggermente più alto rispetto a quello di inizio settimana fa, dal quale occorre come sempre togliere sia i decessi che i dimessi – analizza il Sindaco – Nonostante questo, è una notizia che deve indurci a proseguire sulla strada intrapresa: rimanere a casa e limitare quanto più possibile ogni nostro spostamento. Chiedo ai cittadini di non trovare scuse o scappatoie per recarsi altrove: occorre la collaborazione e il sacrificio di tutti affinché si veda un risultato nel breve periodo”.

Aggiornato anche il dato relativo ai cittadini in quarantena che sono attualmente 35; con molti di loro il Sindaco ha personalmente avviato un contatto telefonico per esprimere vicinanza.

“Alle persone che si trovano a dover rimanere forzatamente nella propria abitazione perché in stato di quarantena stiamo garantendo quotidianamente la consegna di spesa, pasti e farmaci a domicilio, laddove ve ne sia la richiesta – aggiunge il Sindaco – Ringrazio i volontari della Protezione Civile per l’encomiabile lavoro che stanno svolgendo in queste ore. Avviso già che, a partire dalla giornata di martedì, sarà possibile trovare sul sito internet comunale tutte le informazioni ed i criteri di accesso ai Buoni Spesa”.