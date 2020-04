Trezzano. Solidarietà: dal 7 aprile le domande per il ‘buono spesa’: come funziona

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 aprile – In seguito all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Italiana, il Comune di Trezzano sul Naviglio ha definito le modalità di consegna dei buoni spesa ai cittadini residenti che in questo periodo di emergenza sanitaria si trovano in difficoltà/disagio economico. Le domande potranno essere presentate al Comune a partire da martedì 7 aprile.

“I buoni di solidarietà – spiega il sindaco Fabio Bottero – potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso i punti vendita presenti sul nostro territorio comunale che hanno aderito al progetto ‘Solidarietà alimentare’ rispondendo all’Avviso pubblico pubblicato nei giorni scorsi”.

“Abbiamo pensato alle famiglie rimaste prive di stipendio – continua il sindaco – o con entrate minime a causa della situazione di emergenza. Si tiene conto anche del numero dei componenti della famiglia con un’integrazione per chi ha figli molto piccoli. È un primo passo per poter sostenere i nostri cittadini in difficoltà in questo momento”.

BUONI SPESA Nucleo familiare con 1 componente > 200 euro Nucleo familiare con 2 componenti > 300 euro Nucleo familiare con 3 componenti > 400 euro Nucleo familiare con 4 o più componenti > 500 euro In presenza di bambini da 0 a 3 anni è prevista un’integrazione di 100 euro

COME PRESENTARE LA DOMANDA A partire da martedì 7 aprile si potrà presentare la domanda compilando compilando il modello predisposto e scaricabile dal sito (dal pomeriggio di lunedì 6), dichiarando ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio economico. La domanda compilata, firmata e con allegata la copia del documento d’identità del dichiarante va trasmessa in via prioritaria all’indirizzo mail protocollo @ comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it . Per particolari condizioni di impedimento accertato all’accesso agli strumenti telematici, il cittadino potrà contattare l’Area Servizi alla Persona ai seguenti numeri e orari e ricevere informazioni su come procedere:

02/48418404 – 02/48418405 – 02/48418280

dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Le richieste pervenute verranno esaminate in ordine di arrivo e una volta accertato il possesso dei requisiti, sulla base dell’autocertificazione, il cittadino riceverà comunicazione telefonica relativa all’accoglimento o meno della domanda, l’entità del contributo e la modalità di ritiro dei “Buoni Spesa”. Le Assistenti sociali, potranno effettuare colloqui telefonici, al fine di approfondire e contestualizzare le richieste dei cittadini.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA Si richiede di compilare il modulo, autodichiarando sotto la propria responsabilità di:

– essere residente nel Comune di Trezzano sul Naviglio al momento della presentazione della richiesta – che a causa dell’emergenza da Covid-19 il reddito da lavoro complessivo dei componenti del nucleo familiare non è superiore a 300 euro – che all’interno del nucleo familiare non ci sono entrate di alcun genere come assegni o indennità di accompagnamento, pensioni, NASPI, Reddito di cittadinanza, contributi vari superiori a 300 euro mensili – che alla data del 31 marzo 2020 il saldo complessivo dei conti correnti bancari o postali di tutti i componenti il nucleo familiare non era superiore a 5 mila euro – che nessuno dei componenti del nucleo familiare possiede, oltre alla casa di residenza, un immobile produttore di reddito.

