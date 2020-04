(mi-lorenteggio.com) Carnago, 5 aprile 2020 – Stamane, alle ore 10:35 in via J.F.Kennedy, son stati rinvenuti 2 cadaveri, entrambi morti per morte violenta, in un appartamento, si tratta di:

D.M. M. donna anni 61

P. GP maschio anni 62

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.