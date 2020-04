Ceriano – Domenica delle Palme: la voce del parroco per le strade

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 5 aprile 2020 – Da oggi è in vigore l’ordinanza regionale n. 52, che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo. La nuova ordinanza introduce alcune novità, tra le quali ulteriori obblighi finalizzati ad una maggiore azione per il contenimento del contagio. In particolare viene introdotto l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri, coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Inoltre, viene introdotto l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti) e la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.

Va ricordato che restano in vigore tutte le restrizioni precedenti ed in particolare, per effetto dei Decreti del presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo, il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

“La nuova ordinanza di Regione Lombardia -puntualizza il sindaco Roberto Crippa- non autorizza nessuno ad uscire di casa con motivazioni diverse rispetto a quelle in vigore fino a ieri e che lo saranno almeno fino al 13 aprile, ma anzi, introduce ulteriori obblighi. La regola d’oro che resta sempre in vigore è restare a casa”.

Oggi è la Domenica delle Palme e i volontari comunali del G.S.T hanno voluto portare per le strade di tutto il paese la voce del parroco Don Giuseppe Collini, grazie agli autoparlanti montati sull’automobile in loro dotazione.

“Le parole di speranza, pace e serenità del nostro parroco sono state il migliore regalo per questa importante giornata, che ci introduce alla Settimana Santa” ha commentato il vicesindaco Dante Cattaneo.

Chiunque volesse ricevere a casa sua un ramoscello di ulivo benedetto (i rami provengono da un albero di una cerianese che li ha voluti donare) può scrivere il proprio nominativo e l’indirizzo alla casella di posta elettronica vicesindaco@ceriano-laghetto.org. I volontari del Gruppo di Supporto Territoriale provvederanno a consegnare e a lasciare il ramoscello fuori dall’abitazione di tutti coloro che lo richiederanno, nei prossimi giorni.

Redazione