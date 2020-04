Ceriano – Limitazioni d’accesso per giorno di nascita ai supermercati di Solaro

(mi-Lorenteggio.com)Ceriano Laghetto, 5 aprile 2020 – Da domani, gli accessi ai supermercati nel territorio di Solaro, utilizzati sovente anche dai residenti di Ceriano Laghetto, saranno soggetti a limitazione d’accesso. L’ordinanza sindacale n.18 del 3 aprile 2020 emessa dal sindaco di Solaro e trasmessa al sindaco di Ceriano Laghetto, dispone che da lunedì 6 aprile, l’accesso dell’utenza alle medie strutture di vendita seguirà il seguente calendario:

– Lunedi 6 aprile i nati dal 01 al 10 del mese;

– Martedì 7 aprile i nati dall’11 al 20 del mese;

– Mercoledì 8 aprile i nati dal 21 al 31 del mese;

– Giovedì 9 aprile i nati dal 01 al 10 del mese

– Venerdì 10 aprile i nati dall’11 al 20 del mese

– Sabato 11 aprile i nati dal 21 al 31 del mese;

– Lunedi 13 aprile i nati dall’1 al 10 del mese;

– Martedì 14 aprile i nati dal 11 al 20 del mese

– Mercoledì 15 aprile i nati 21 al 31 del mese.

Le regole valgono naturalmente anche per tutti i residenti a Ceriano Laghetto che intendono raggiungere Solaro per gli acquisti. Si informa inoltre che già da venerdì due attività commerciali cerianesi hanno attivato un punto raccolta per il banco alimentare: il mini-market “Ok Sigma” di via Mazzini lascerà all’esterno dell’esercizio un carrello in cui i clienti potranno lasciare prodotti appena acquistati da destinare a famiglie bisognose. La gestione del banco alimentare sarà affidato alla Protezione civile e alla Parrocchia San Vittore in collaborazione con l’Associazione Massimo Brioschi.

Mentre il panificio “La Dolce Vite” di via I maggio lascerà fuori dal negozio, a disposizione di chi ne necessita, pane e altri prodotti di panetteria, che il cittadino potrà attingere direttamente.