CORONAVIRUS. L’AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI CONTAGI .ASSESSORE GALLERA: LO SFORZO A MILANO DEVE ESSERE ANCORA PIU’ DETERMINATO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2020 – Lo sforzo a Milano deve essere piu’ determinato sia nel non uscire o nell’uscire, se necessario,

assolutamente protetti per evitare di infettare o di essere

infettati. Ai milanesi chiedo maggior determinazione”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta sulla pagina

Facebook di LombardiaNotizieOnline.

“In tutta la Regione – ha aggiunto Gallera – i dati sono

confortanti, Bergamo e Brescia si sono quasi fermate. A Milano

non siamo ancora riusciti a dare un indirizzo a questa linea”.

L’assessore Gallera ha anche confermato che, da domaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani,

inizieranno ad essere ricoverati i primi pazienti in Fiera, con

“un crescendo rispetto alle esigenze”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono: 50.455 (+1.337)

ieri: 49.118 (+1.598)

l’altro ieri: 47.520 (+1.455)

e nei giorni precedenti: 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202

(+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117),

37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761

(+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380),

19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725,

7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i decessi: 8.905 (+249)

ieri: 8.656 (+345)

l’altro ieri: 8.311 (+351)

e nei giorni precedenti: 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381),

6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861

(+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546),

2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744,

617, 468, 333,267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 28.224, di cui 13.426

(+184) con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 14.798 (+906) per cui non si rileva

alcun passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.317 (-9)

ieri: 1.326 (-55)

l’altro ieri: 1.381 (+30)

e nei giorni precedenti: 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6),

1.330 (+2), 1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27),

1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44),

1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399,

359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.009 (+7)

ieri: 12.002 (+200)

l’altro ieri: 11.802 (+40)

e nei giorni precedenti: 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883

(+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137

(+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439,

(+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171,

5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 149.984 (+8.107)

ieri: 141.877 (+6.826)

l’altro ieri: 135.051 (+6.765)

e nei giorni precedenti: 128.286, 121.449, 114.640, 111.057,

107.398, 102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598,

66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138,

32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 9.712 (+124)

ieri: 9.588 (+273)

l’altro ieri: 9.315 (+144)

e nei giorni precedenti: 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803

(+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602),

7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869

(+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416,

2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 9.340 (+160)

ieri: 9.180 (+166)

l’altro ieri: 9.014 (+257)

e nei giorni precedenti: 8.757 (+159), 8.598 (+231), 8.367

(+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374),

6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028

(+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473,

2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.384 (+65)

ieri: 1.319 (+63)

l’altro ieri: 1.256 (+51)

e nei giorni precedenti: 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40),

1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706

(+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286,

256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 4.233 (+79)

ieri: 4.154 (+57)

l’altro ieri: 4.097 (+123)

e nei giorni precedenti: 3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869 (+81),

3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370

(+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341),

2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565,

1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.678 (+50)

ieri: 1.628 (+34)

l’altro ieri: 1.594 (+42)

e nei giorni precedenti: 1.552 (+36), 1.470 (+33), 1.437 (+56),

1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076

(+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64),

466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.255 (+17)

ieri: 2.238 (+24)

l’altro ieri: 2.214 (+25)

e nei giorni precedenti: 2.189 (+32), 2.157 (+41), 2.116 (+29),

2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84),

1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69),

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 3.046 (+111)

ieri: 2.935 (+161)

l’altro ieri: 2774 (+141)

e nei giorni precedenti: 2.633 (+90), 2.543 (+81), 2.462 (+100),

2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750

(+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268),

816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65,

64, 59, 61, 20, 19

MI: 11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano citta’ (+171)

ieri: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta’ (+178)

l’altro ieri: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano citta’ (+166)

e nei giorni precedenti:

10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano citta’ (+203),

9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano citta’,

8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano citta’,

8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta’ (+154),

8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta’ (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta’ (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta’ (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta’ (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361

MN: 2.044 (+63)

ieri: 1.981 (+97)

l’altro ieri: 1.884 (+102)

e nei giorni precedenti: 1.782 (+46), 1.736 (+48), 1.688 (+71),

1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250

(+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87),

636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26

PV: 2.619 (+120)

ieri: 2.499 (+168)

l’altro ieri: 2.331 (+46)

e nei giorni precedenti: 2.285 (+105), 2.180 (+47), 2.133 (+97),

2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685

(+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89),

1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403,

324, 296,243, 221, 180, 151

SO: 591 (+28)

ieri: 563 (+26)

l’altro ieri: 537 (+20)

e nei giorni precedenti: 517 (+33), 484 (+14), 470 (+24), 446

(+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31),

208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46,

45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 1.191 (43)

ieri: 1.148 (+63)

l’altro ieri: 1.085 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.002 (+65), 937 (+44), 893 (27), 866

(+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18),

421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232,

202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e in corso di verifica.