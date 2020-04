Oggi, domenica 5 aprile l’ONU invita a celebrare la prima edizione di una giornata dedicata a riflettere su come viviamo e su quante e quali violenze affliggono l’umanità. In modo simbolico possiamo aderire partecipando all’evento Facebook promosso dalla Tavola della Pace, in attesa della Marcia Perugia-Assisi del prossimo ottobre

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 aprile – Oggi, domenica 5 aprile 2020 l’ONU ci invita a celebrare la prima Giornata Internazionale delle Coscienze. Una decisione presa il 25 luglio dell’anno scorso, prima che il coronovirus abbia dato una ragione in più di riflettere su come viviamo, su quante e quali violenze affliggono l’umanità, su cosa dovremmo cambiare nella nostra vita e nei nostri rapporti per superarle, su quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Molti dicono che le cose non saranno più come prima. Ma se non ci prendiamo il tempo di esaminare le nostre coscienze e di adeguare il nostro agire e i nostri rapporti umani (dunque le nostre leggi, la nostra economia e la strutturazione delle nostre società) a quello che davvero conta per ciascuno di noi, niente garantisce che domani sarà migliore di ieri e oggi.

“In attesa di partecipare come ogni anno alla Marcia Perugia-Assisi il prossimo ottobre – dichiara il sindaco Fabio Bottero – invitiamo tutti a partecipare in modo virtuale a questa giornata. Oggi alle 17 la Tavola della Pace organizza un Evento su Facebook che tutti noi possiamo seguire. Saremo tutti a casa, perché abbiamo il dovere di tutelare la nostra salute e quella altrui e credo possa essere l’occasione giusta per scegliere di agire con coscienza”.

Domenica 5 aprile – ore 17 Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2830662710361127/