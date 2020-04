CORONAVIRUS, DE CORATO: NOMADI OCCUPANO CASE POPOLARI DURANTE EMERGENZA, INVIARE AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN PERIFERIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 aprile 2020 – “Sono sempre piu’ numerose le

segnalazioni di nomadi che alloggiano abusivamente nelle

case degli anziani ricoverati per Covid19 a Milano. I cittadini

onesti non meritano tutto cio'”. Lo dichiara l’assessore

regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale,

Riccardo De Corato.

BENE IMPEGNO PREFETTO – “Ho apprezzato l’impegno del Prefetto di

Milano Renato Saccone – aggiunge l’assessore – a far sgomberare

le case non appena gli anziani usciranno dall’ospedale. Adesso

pero’ bisogna presidiare questi luoghi per impedire nuove

occupazioni”.

UTILIZZARE I 62 AGENTI RIENTRATI IN SERVIZIO – “La Polizia

locale promessa dal Sindaco di Milano il 23 marzo non si e’

ancora vista – conclude De Corato -. Chiedo pertanto di

utilizzare i 62 agenti, rientrati oggi in servizio, nei

quartieri popolari. Dopo aver occupato abusivamente le case i

nomadi continuano a rimanere all’aperto creando veri e propri

assembramenti, come testimoniano le foto che continuo a ricevere

via mail o che vediamo pubblicate sui social”.

