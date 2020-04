CORONAVIRUS: F. BOCCIA, SERVE CHIAREZZA SU CRITICITA’ RSA

Regioni comunichino a Protezione civile difficoltà ed esigenze

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 6 aprile 2020 -“Non permettere la diffusione del virus nelle residenze sanitarie assistenziali è una priorità assoluta, come stiamo ripetendo da settimane e come abbiamo ribadito in tutte le sedi istituzionali, sia nelle conferenza con il presidente del Consiglio che nella conferenza Stato Regioni. Tutte le strutture devono essere in grado di funzionare in sicurezza e con efficacia. Per questo abbiamo chiesto alle Regioni di comunicare tempestivamente alla Protezione civile, attraverso il monitoraggio delle ASL, quali sono le Rsa in condizioni di maggior criticità e quali sono le necessità più urgenti. Informazioni fondamentali per valutare un contingente specifico di volontari per queste strutture. Rinnoviamo questa richiesta perché crediamo debba esserci la consapevolezza che solo con la massima collaborazione anche questo grave problema può essere affrontato”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Redazione