CORONAVIRUS, FORONI: GRAZIE A MELEGATTI PER LE COLOMBE PASQUALI DESTINATE AI PRESIDI SANITARI LOMBARDI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 aprile 2020 – Un sentito ringraziamento all’azienda

Melegatti per le migliaia di colombe pasquali donate alla

Protezione civile della Lombardia, che le sta ritirando a

Verona e che le destinera’ nei prossimi giorni ai presidi

sanitari della Lombardia attraverso i propri volontari, e’ stato

espresso dall’assessore regionale al Territorio e Protezione

civile, Pietro Foroni.

“Un gesto, quello della Melegatti, tanto piu’ gradito – ha

aggiunto Foroni – in un momento di drammatica emergenza come

quello che stiamo vivendo e che portera’ tutti noi a festeggiare

una Pasqua di Resurrezione senza i riti religiosi cattolici e in

tanti casi senza la vicinanza dei nostri familiari. Il pensiero

corre naturalmente a chi sta pagando il prezzo piu’ alto di

questa situazione, cioe’ alle migliaia di persone ricoverate in

ospedale e ai medici e agli infermieri che stanno combattendo in

prima linea questa battaglia: a loro abbiamo deciso di destinare

la generosa donazione della Melegatti”.

Redazione