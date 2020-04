CORONAVIRUS: GIRELLI (PD), “PREFETTI VERIFICHINO LE CONDIZIONI NELLE RSA LOMBARDE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2020 – “Visto tutto quando sta succedendo nelle RSA chiediamo che i Prefetti Verifichino il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in tema di salute pubblica e di controllo della diffusione del virus. Verifichino, in particolare, che anziani e operatori abbiano tutti i dispositivi di protezione e che i pazienti Covid non siano a contatto con altri pazienti. Occorre anche accertare che si stia procedendo all’effettuazione dei tamponi e dei test sierologici tanto agli ospiti quanto agli operatori. Nelle RSA si è consumato un dramma, ma non è ancora finita e occorre intervenire con la massima tempestività.”

Lo dichiara per il gruppo regionale del Pd il capodelegazione in Commissione sanità Gian Antonio Girelli.

Redazione