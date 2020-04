(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2020 – Sono entrati in servizio i nuovi giovani agenti della Polizia locale che hanno appena concluso la formazione. Quarantasette gli uomini e quindici le donne che da oggiAggiungi un appuntamento per oggi affiancano colleghi più esperti nelle verifiche per il rispetto delle disposizioni in materia di Coronavirus.

Redazione