MERCATI COPERTI, PD MILANO: “MISURA SENZA SENSO, CHIEDIAMO A REGIONE LOMBARDIA DI RIPENSARCI”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 6 aprile 2020 – “Condividiamo le preoccupazioni espresse dell’assessora Cristina Tajani sulla chiusura dei mercati coperti, disposta da un’ordinanza di Regione Lombardia.

Non comprendiamo le ragioni di questa scelta, considerando che all’interno di quelle strutture valgono e vengono rispettate le medesime norme di sicurezza vigenti in altri punti vendita di generi alimentari – come piccole botteghe e supermercati – quali ingressi contingentati, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e la rivelazione della temperatura.

I mercati comunali coperti offrono una valida alternativa a molti anziani, nei confronti dei quali prevedono anche il servizio di consegna a domicilio. La sospensione della loro attività, oltre a generare un impatto economico negativo per gli esercenti, porterà più persone a concentrarsi negli altri punti vendita, aumentando in questo modo i rischi di contagio.

Chiediamo al Presidente Fontana di ripensarci, come stanno chiedendo proprio in queste ore anche molti cittadini attraverso una petizione online (http://bit.ly/2UNeLtN)”.

Così in una nota congiunta la segretaria metropolitana Silvia Roggiani e il capogruppo del PD in Consiglio comunale Filippo Barberis.

Redazione