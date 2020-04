(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2020 – Questa notte, alle ore 00:18, in via del Passero, una traversa di via Inganni, un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un palazzo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

V. A.