(mi-Lorenteggio.com) Settimo Milanese, 6 aprile 2020 – Questa notte, in via Don Minzoni nella frazione di Vighignolo, posta a nord del centro abitato, verso Cornaredo, un incendio senza alcuna conseguenza per persone, è divampato in un appartamento ed è stato domato dai Vigili del Fuoco.

V. A.