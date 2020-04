CORONAVIRUS. MILANO, FRATELLI DI SAN FRANCESCO AL VIA CON IL SERVIZIO CENTAURI DELLA FRATELLANZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2020 “Abbiamo dato avvio questa mattina a un nuovo servizio sperimentale per la Fondazione Fratelli di San Francesco: le consegne di medicinali con volontari motociclisti” spiega fratel Clemente, direttore delle opere della Fondazione Fratelli di San Francesco, sita in via della Moscova 9, “Sono i nostri Centauri della Fratellanza, dei volontari a due ruote che consegnano ai nostri assistiti, che non possono uscire di casa, i medicinali per loro indispensabili, secondo quanto prescritto dal medico. Stiamo parlando di farmaci per diabetici, cardiovascolari e psichiatrici. Questo servizio si è reso necessario a causa dell’emergenza che per alcuni ha reso ancora più gravi i problemi dell’assumere le cure. Così abbiamo pensato a questo nuovo servizio reso possibile da oltre cento motociclisti volontari. Questa mattina la prima prova è andata molto bene con tre motociclisti guidati da Walter Spoto che hanno fatto le prime consegne.” riassume fratel Clemente.

Il servizio procederà sperimentalmente per una o due settimane e poi andrà a regime.

Questo servizio deve garantire continuità nella consegna dei farmaci a tutte quelle persone che non possono interrompere le cure, come i pazienti diabetici o con malattie cardiovascolari, ma anche pazienti psichiatrici e con altre patologie. La Fondazione ha un poliambulatorio in via Bertoni 9 dedicato a tutte e persone fragili e a basso reddito o senza reddito. I medici volontari del poliambulatorio si preoccupano che le cure non vengano interrotte e, grazie al Banco Farmaceutico e ad altri donatori, i medicinali vengono resi disponibili e ora consegnati con il nuovo servizio dei centauri volontari.

Vittorio Aggio