Rho. Centro antiviolenza HARA: aperto su appuntamento e modalità via mail e telefono

Il covid-19 non ferma lo sportello contro la violenza di genere. Garantito il servizio dei Centri Antiviolenza HARA di Rho e Bollate con incontri su appuntamento, supporto e consulenza telefonica 24 ore su 24 al numero 335.18.20.629 e al numero verde 1522

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 6 aprile 2020 – E’ garantito il servizio dei Centri Antiviolenza HARA di Rho e Bollate con incontri su appuntamento, supporto e consulenza telefonica 24 ore su 24 al numero 335.18.20.629 e al numero verde 1522 .

Anche durante l’emergenza Coronavirus Covid-19, le donne potranno trovare sempre una operatrice disponibile.

Invitiamo chi subisce violenza a non arrendersi neanche in questo momento di maggiore difficoltà. Il Centro garantisce la possibilità di attivare tutti gli interventi di sostegno e le misure di allontanamento, nei casi più a rischio.

“Il coronavirus non ferma la violenza nelle case, come dimostra purtroppo il recente omicidio – suicidio accaduto settimana scorsa proprio a Rho. Per questo anche i centri antiviolenza devono rimanere aperti, anche se in maniera diversa. – commenta l’Assessore ai Servizi socio-assistenziali Nicola Violante – Purtroppo i problemi restano e anzi le misure per il contenimento dell’epidemia, tra cui quella di restare a casa, possono sviluppare una maggiore tensione all’interno delle mura domestiche. Abbiamo quindi deciso di non chiudere gli occhi sulla realtà della violenza e di garantire il nostro supporto a chi la riceve da sempre o da chi ha incominciato a subirla proprio in questi giorni.”

Ricordiamo i recapiti e i nuovi giorni di apertura:

Sede di RHO – Via Meda 30

Lunedì 9.00 – 13.00

Martedì 13.00 – 17.00

Giovedi 18,00 _ 19.00

Mercoledì 9.00 – 13.00

Sabato 14.30 – 17.30

Sede di BOLLATE – Via Piave 20

Lunedì 14.00 – 18.00

Martedì 17.00 – 20.00

Venerdì 10.00 – 13.00

Informazioni:

Centro Antiviolenza Numero 335.18.20.629

1522 numero verde 24 ore su 24

centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it