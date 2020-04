Sfugge ai controlli per il Coronavirus, inseguimento da film tra Milano, Cusago e Trezzano

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 7 aprile 2020 – Continui i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Corsico, anche insieme all’esercito, oltre alle attività delle singole polizie locali del territorio per far rispettare le norme per contenere il Coronavirus.

Poco dopo l’arresto di un rapinatore, che ha tentato una rapina, avvenuto ieri sera, i Carabinieri sono stati impegnati in un lungo inseguimento per le vie della metropoli, quando il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Capitaneria di Corsico, durante uno specifico servizio in materia di contenimento emergenza Covid – 19, ha arrestato in flagranza un trezzanese, classe 1978, censurato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida senza patente.

I militari, gli hanno intimato l’alt sulla Baggio Cusago mentre si trovava a bordo di autovettura Fiat Stilo, ma, anziché fermarsi, l’uomo è fuggito in direzione Cusago, tentando di seminare i Carabinieri, che gli erano dietro.

Giunto a Cusago e dopo aver percorso viale Europa, l’uomo tentava di guadagnarsi la fuga, cercando di raggiungere Trezzano.

Qui, conoscendo bene le strade, è riuscito a giungere e imboccare la Nuova Vigevanese, in direzione Milano, dove è stato circondato da altre pattuglie dei Carabinieri, giunte anche da Milano e quelle della Compagnia di Corsico.

Giunto all’incrocio della Multimedia, l’uomo, trovandosi di fronte le altre pattuglie, ha tentato di immettersi sulla parallela della Nuova Vigevanese, ma, il cordolo dello spartitraffico gli a forato le gomme ed è stato così bloccato ed arrestato.

I successivi accertamenti consentivano di accertare che lo stesso fosse sprovvisto di patente di guida in quanto revocata.

Nessun ferito, nessun danno ai veicoli militari.

L’ arrestato è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari presso propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo in videoconferenza.

V. A.

(video da social)