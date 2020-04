Tenta rapina in farmacia di Trezzano, arrestato dai Carabinieri 46enne di Rosate

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 7 aprile 2020 – Ieri sera, i Carabinieri della locale stazione, durante servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori in danno delle farmacie ha arrestato in flagranza un italiano classe 1973, residente a Rosate (MI), censurato, per tentata rapina.

I Carabinieri lo hanno sorpreso a bordo di scooter di colore scuro, giungere all’esterno della farmacia di via Metastasio e introdursi nel citato esercizio commerciale, con volto coperto da passamontagna e armato di pistola.

I carabinieri, nell’occasione, adottando le previste misure di sicurezza, intervenivano tempestivamente riuscendo a disarmare e bloccare il malfattore.

La successiva perquisizione personale consentiva di recuperare una pistola a salve sprovvista di tappo rosso e una taglierino di grosse dimensioni.

L’ arrestato è stato recluso nella casa circondariale di Milano San Vittore.

V. A.