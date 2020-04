Trezzano. La Polizia Locale in servizio fino alle 22

Per un maggior controllo del territorio gli agenti comunali prolungano l’orario dilavoro fino al 20 aprile. Durante la giornata avranno anche l’ausilio di un drone per la

verifica di possibili assembramenti in parchi aperti e aree verdi anche all’interno di condomini

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 7 aprile – Da oggi e fino al 20 aprile la Polizia Locale di Trezzano sul

Naviglio estende l’orario di servizio fino alle 22 con l’impiego di due pattuglie serali.

Un impegno importante per un maggior controllo del territorio, troppi cittadini infatti non

rispettano le ordinanze. Gli agenti saranno ancora più presenti e avranno l’ausilio di un drone

utile soprattutto per il controllo dei luoghi in cui si rileva la maggiore aggregazione, ossia parchi

privi di recinzione e anche aree verdi all’interno di condomini.

Il drone è stato testato ieri e sarà utilizzato da una persona abilitata all’uso.

Anche gli agenti della Polizia Locale inoltre contribuiranno alla raccolta fondi cittadina per le

famiglie che, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trovano in stato di disagio.

“Ringrazio i nostri agenti di Polizia Locale – dichiara il sindaco Fabio Bottero – per il prezioso

impegno per il controllo del territorio insieme ai Carabinieri della nostra Stazione locale. In questo

periodo stanno lavorando senza sosta e ora prolungheranno anche il servizio. Stiamo vivendo un

momento di grande difficoltà ma stiamo anche dimostrando di essere una comunità unita con

tante persone che si danno da fare per aiutare gli altri e penso anche ai nostri volontari della

Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Salvatore Nuvolette, delle

Parrocchie, della Croce Verde. Confido anche nella generosità dei trezzanesi che vorranno

partecipare alla raccolta fondi per aumentare gli aiuti alle famiglie: grazie alla nostra Polizia Locale

che ha già aderito all’iniziativa”.

Per donare:

Comune di Trezzano sul Naviglio

IBAN: IT 88 U 01030 33911 000001724419

causale: Donazioni Emergenza Covid-19