ALER. LIBERATO APPARTAMENTO OCCUPATO IN VIA DEI CINQUECENTO A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 aprile 2020 Regione Lombardia e’ impegnata a

contrastare con decisione il fenomeno delle occupazioni abusive

di case popolari che mostra una recrudescenza in questi giorni

di emergenza da Coronavirus. Questa mattina due persone che

avevano occupato illegittimamente un alloggio Aler a Milano, in

via dei Cinquecento, dove risiedeva una persona deceduta per

Covid-19, sono state sgomberate.

“La linea di Regione Lombardia sugli sgomberi delle case

popolari occupate abusivamente – hanno dichiarato gli assessori

regionali Stefano Bolognini (Politiche Sociali, Abitative e

Disabilita’) e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale) – e’ molto chiara. Nessuno sconto in vista a chi

ha occupato alloggi durante l’emergenza coronavirus

approfittando dell’assenza del legittimo proprietario”.

REGIONE IMPEGNATA A TUTELARE CHI E’ MALATO E VA IN OSPEDALE –

“Quello delle occupazioni abusive – ha proseguito l’assessore

Bolognini – e’ un odioso costume criminale che anche in questo

particolare momento non puo’ essere assolutamente tollerato. Per

molti anziani si aggiunge all’agitazione del rischio malattia la

preoccupazione di poter lasciare la casa esposta a occupazioni

nel caso fossero costretti a un ricovero. La Regione e’ da sempre

vicino a chi soffre e si conferma al fianco dei piu’ deboli anche

in questo momento”.

AZIONI IN 24 ORE CONTRO VIOLAZIONI DI DOMICILIO – “Lo sgombero

di questa mattina – ha chiarito Bolognini – dimostra come,

grazie alla collaborazione tra Aler e Forze dell’Ordine, le

occupazioni che si configurano come violazione di domicilio

possano essere stroncate nel giro di 24 ore, anche in presenza

di minori. Questo e’ solo l’ultimo esempio di come alcuni

delinquenti stiano tentando di approfittare della situazione, ma

la musica sta cambiando”.

si e' data concreta

attuazione a quanto scritto dal Prefetto – ha aggiunto De Corato

– con la lettera dello scorso 4 aprile e si e’ proceduto allo

sgombero. In questa citta’ paralizzata dal virus rincuora vedere

le Forze dell’ordine e i dipendenti Aler a fianco dei piu’

deboli”.

BENE LAVORO PREFETTURA, ALER E FORZE DELL’ORDINE – Gli assessori

Bolognini e De Corato hanno infine espresso “ringraziamento al

prefetto di Milano, Renato Saccone, ad Aler ed alle Forze

dell’ordine impegnati nell’operazione odierna. Bene anche il

rafforzamento delle attivita’ di pattuglia dei quartieri

periferici”.