Bollate. Per le famiglie (e i canili e gattili) in difficoltà, arriva il carrello solidale

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 8 aprile 2020 – Una nuova azione messa in campo dall’Amministrazione comunale per aiutare in modo concreto le persone in difficoltà ma anche gli animali ricoverati nei canili e nei gattili. Si tratta del Carrello solidale, ovvero una piccola spesa donata da cittadini che acquistano qualche prodotto in più e lo lasciano a disposizione di chi ne ha bisogno. Partirà da venerdì 10 aprile nei seguenti supermercati che hanno aderito alla proposta del Comune: CRAI via Magenta, CRAI via Giovanni XIII, CARREFOUR via Matteotti, SIGMA via Caduti Bollatesi.

Ecco i prodotti che sarà possibile donare, lasciandoli nel carrello solidale presente in ognuno dei 4 supermercati:

Per le famiglie, farina, pasta, riso, zucchero, legumi, prodotti a lunga conservazione (latte, tonno, carne in scatola, pelati, etc), prodotti per l’infanzia (omogenizzati, biscotti, partine, etc), carta igienica e prodotti per l’igiene della persona (shampoo, deodorante, bagnoschiuma, etc), prodotti per l’igiene della casa. Olio d’oliva o di semi solo in bottiglie di plastica.

Per gli animali, Cibo umido (bocconcini) e secco (crocchette), prodotti per la pulizia dell’animale (shampoo, salviettine) e degli ambienti (candeggina, ammoniaca, etc.)

La Protezione civile si occuperà, poi, della consegna alle famiglie.

“Ringraziamo i cittadini che vorranno donare e i tanti volontari che si sono messi a disposizione – dicono gli assessori Lucia Rocca, Lucia Albrizio e Alberto Grassi, promotori – per fare in modo che questa ulteriore iniziativa del Comune potesse partire e concretizzarsi. Sono molte le famiglie che hanno bisogno di una mano e anche gli animali abbandonati devono continuare ad essere accuditi. Noi desideriamo rispondere al meglio che possiamo a queste richieste di aiuto”.