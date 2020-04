Coronavirus. A Buccinasco l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Milano

Il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’associazione svolgerà attività di osservazione sul territorio in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Restiamo a casa!

Buccinasco (8 aprile 2020) – Da oggi pomeriggio, per un più efficace e puntuale controllo del territorio comunale, a Buccinasco sarà presente anche l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Milano con il suo Gruppo di Volontariato e Protezione Civile. L’associazione svolgerà attività di osservazione in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, Polizia Locale e Carabinieri.

“Ringrazio l’Associazione personalmente e a nome della città – dichiara il sindaco Rino Pruiti – certo che ci potrà offrire un aiuto prezioso per il controllo del territorio. Ribadisco ancora una volta la necessità in questo momento di rispettare le Ordinanze: si deve restare a casa, si deve uscire solo in caso di vera necessità e sempre con le protezioni necessarie (quindi coprendo naso e bocca con la mascherina o con sciarpe e foulard e mantenendo la distanza di almeno un metro). Non venite in Comune a ritirare la mascherina, anziani e persone fragili le riceveranno a casa grazie ai nostri volontari”.

“Il divieto di assembramenti – continua il sindaco – vale ovunque, anche nei giardini condominiali. Dobbiamo stare a casa, evitare possibili contagi (ricordiamoci che molti sono asintomatici ma potrebbero trasmettere il virus a persone deboli)”.