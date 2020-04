Coronavirus. Anche a Cesano Boscone attivo il bando per l’assegnazione dei buoni spesa

È tutto pronto per la distribuzione dei voucher a favore dei cittadini in difficoltà economica per l’emergenza Covid-19. L’importo assegnato al Comune dalla Protezione civile nazionale è di 127.078 euro.

Cesano Boscone (8 aprile 2020) – E’ stato pubblicato il bando con il quale i nuclei familiari in condizioni di disagio economico legato alla situazione attuale portata dal Coronavirus potranno richiedere il Buono di solidarietà alimentare previsto dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, che ha assegnato al Comune di Cesano Boscone un importo complessivo di 127.078 euro. La domanda, secondo un modulo appositamente predisposto, può essere presentata all’Ente con diverse modalità: tramite l’app Municipium (completamente gratuita e scaricabile sul cellulare), il sito istituzionale o – solo per chi non avesse a disposizione gli strumenti informatici necessari – in modalità cartacea. “Raccomando senso di responsabilità ai cittadini cesanesi – ha dichiarato il primo cittadino Simone Negri – Ci aspettiamo infatti una grande partecipazione al bando e sappiamo anche che probabilmente dovremo integrare le risorse, proprio per via degli effetti sociali di questa emergenza. Partecipi solo chi ne ha effettivamente bisogno, perché l’efficacia della misura risiederà nella sua capacità di non lasciare nessuna famiglia bisognosa senza generi di prima necessità”.

I requisiti necessari per accedere alla misura sono: • la residenza nel Comune di Cesano Boscone • la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto) • la riduzione del reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per cause legate all’emergenza sanitaria COVID-19, a partire dal 23 febbraio scorso • il saldo del patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare (conti correnti, buoni postali e altre forme di risparmio immediatamente disponibili, ecc…) inferiore alla somma complessiva di 10.000 euro al 31 marzo 2020.

Il cittadino riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o meno della domanda, l’entità del contributo riconosciuto e le modalità di utilizzo dello stesso. L’avviso sarà articolato in diverse “finestre di apertura” con scadenze progressive che saranno comunicate di volta in volta e che potranno prevedere alcune modifiche in relazione al bisogno che sarà espresso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La prima finestra di apertura è attiva da oggi sino a martedì 14 aprile 2020. Chi non dovesse presentare domanda entro questa data, potrà farlo successivamente.

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda si può scrivere all’indirizzo mail buonispesa@comune.cesano-boscone.mi.it oppure contattare il numero 02.48.694.677 attivo dalle 9 alle 12.30.

Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.cesano-boscone.mi.it.

Redazione