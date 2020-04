CORONAVIRUS. IN LOMBARDIA OLTRE 700 I COMUNI CHE OFFRONO SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 08 aprile 2020 – Sono oltre 700 (dato in continua evoluzione) i Comuni che offrono servizio di consegna a domicilio di vari prodotti da parte di negozi, artigiani e imprese ai cittadini.

Per consultare l’elenco basta cliccare sul portale Open Data Lombardia (https://hub.dati.lombardia.it/stories/s/xegd-79ys) oppure chiamare il call center di Regione Lombardia, numero verde 800.318.318 gratuito da rete fissa, 0232323325 da rete mobile e dall’estero.

Lo comunica l’Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

COLLABORAZIONE CON ANCI – Il servizio è nato nell’ambito di ‘Negozi a casa tua’ iniziativa promossa dalla Giunta lombarda, realizzata in collaborazione con Anci Lombardia e le associazioni di categoria per favorire i cittadini nella spesa senza lasciare il proprio domicilio in una fase così delicata dell’emergenza Covid-19.

I Comuni che intendono partecipare possono indicare il link della pagina web del proprio sito (dove e’ presente il riferimento alle attività di consegna) alla casella negoziacasatua@regione.lombardia.it.

In pochi giorni sono stati più di 10.300 gli accessi alla piattaforma dedicata da parte dei cittadini.

