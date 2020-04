(mi-Lorenteggio.com) Lentate sul Seveso, 8 aprile 2020 – Nel tardo pomeriggio di ieri, alle ore 17:52, in via Zara, nella frazione di Birago, un uomo di 65 anni, C. P., mentre maneggiava una motosega, per un incidente si è tagliato ad una mano con un ferita dal polso fino al dorso. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, nel reparto degli specialisti della chirurgia della mano.

V. A.