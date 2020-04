(mi-Lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 8 aprile 2020 – Stamane, alle ore 07:07 in via Giovanna D’Arco, un’ambulanza, con a bordo due pazienti in attesa di dialisi, è stata tamponata da un’auto. Nell’impatto l’auto si è ribaltata. Cinque le persone coinvolte e sono state trasportate in ospedale in codice verde.

V. A.