(mi-Lorenteggio.com) Trezzo sull’Adda, 8 aprile 2020 – Alle ore 16:35, in via Gorizia, un 48enne, B. F., è stato investito da un’auto riportando un trauma cranico, senza perdita di conoscenza, un trauma alla clavicola e allo sterno. Dopo esser stato soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno accertato tutta la dinamica del sinistro stradale.

V. A.