Beijing Design Week dona 5.000 mascherine tramite Triennale Milano all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2020 – Venerdì 10 aprile, ore 17.00 Vittorio Sun Qun, Deputy Director Beijing Design Week dialogherà con il Presidente Stefano Boeri sul canale Instagram di Triennale Milano nell’ambito del format Triennale Decameron

Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron – il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione – con il Deputy Director della Beijing Design Week Vittorio Sun Qun, venerdì 10 aprile.

Nell’ambito di Triennale Decameron, Vittorio Sun Qun e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, faranno un’analisi delle trasformazioni delle Design Week a fronte dell’emergenza sanitaria globale, dei rapporti tra Milano e Pechino e tra le comunità di design delle due città.

Lo spunto di partenza del dialogo è il gesto di solidarietà del comitato organizzativo della Beijing Design Week che, su impulso del suo CEO, Wang YuDong, ha raccolto un fondo per acquistare 5.000 mascherine che, tramite Triennale, sono state donate all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano.

Nel 2012 Milano è stata Guest City della Beijing Design Week. Questo ha permesso di stabilire un rapporto ufficiale e continuativo tra Milano e Pechino nel campo di design. Negli ultimi dieci anni, tale rapporto si è sempre più intensificato e ha favorito gli scambi professionali tra le rispettive comunità di design, fra le aziende e i loro distributori cinesi.

Da anni la Beijing Design Week porta avanti anche una serie di collaborazioni con Triennale, come il progetto WDW (World Design Weeks) e la mostra World Design Weeks Asia in Milan, dedicata a Pechino e Tokyo e presentata in Triennale nel 2018. Dall’inizio di febbraio, a fronte dell’emergenza sanitaria, Beijing Design Week ha lanciato l’appello “Dal Piano A al piano @” ed è pronta a rafforzare la collaborazione con Triennale attraverso la piattaforma design passport: uno strumento per portare alla comunità cinese contenuti e aggiornamenti legati al design italiano e aiutare così a mantenere lo scambio e il dialogo tra Italia e Cina.

Triennale Decameron, a cura del Comitato scientifico di Triennale Milano (Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, Joseph Grima) è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.

Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.00.