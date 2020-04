CORONAVIRUS. MILANO, LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO SANTO E DI PASQUA IN DUOMO SENZA POPOLO

Invitati rappresentanti dell’azione caritativa, del personale sanitario, della “Chiesa dalle genti” e delle forze dell’ordine.

TUTTE LE CELEBRAZIONI AVVERRANNO IN DUOMO SENZA CONCORSO DI POPOLO. SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA, SUI CANALI VIDEO E RADIO DIOCESANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 aprile 2020 – Nel rispetto delle disposizioni emanate dal governo per contenere il diffondersi del Coronavirus, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, celebrerà i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo. In ciascuna celebrazione del Triduo e della domenica di Pasqua l’Arcivescovo ha invitato due rappresentanti del vasto mondo della Carità, del settore medico ospedaliero, della ‘Chiesa dalle genti’ e delle Forze dell’ordine, chiedendo a ciascuno di loro di coinvolgersi come lettori durante le celebrazioni, nel rispetto delle indicazioni date dalla CEI in ordine alle celebrazioni liturgiche pasquali, senza concorso di popolo.

Saranno presenti due rappresentanti del settore della carità e del volontariato giovedì 9 aprile alle ore 17.30 durante la s. Messa “Nella cena del Signore”; del personale medico sanitario venerdì 10 aprile, alle ore 15.00, “Passione del Signore”; della ‘Chiesa dalle genti’ sabato 11 aprire alle ore 21.00, ‘Veglia pasquale nella notte santa’; e delle Forze dell’ordine, domenica 12 aprile, ore 11.00 nella Santa Messa di Pasqua.

I riti saranno celebrati dall’Arcivescovo nel Duomo di Milano e trasmessi in diretta da Telenova (canale 14), ChiesaTV (canale 195) e Radio Marconi. Saranno anche fruibili in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale youtube chiesadimilano.

Queste le parole augurali dell’Arcivescovo Mario: “Carissimi, avevamo immaginato un’altra Pasqua (…). Non pensavamo che la morte fosse così vicina; non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Signore risorto; non pensavamo che fosse così necessario celebrare insieme i santi misteri; non pensavamo che fosse così necessaria la resurrezione per la nostra speranza (…). In conclusione desidero che giunga a tutti l’augurio per la santa Pasqua di quest’anno. Siamo costretti a una celebrazione che assomiglia più alla prima Pasqua che a quelle solenni, festose, gloriose alle quali siamo abituati (…). Incomincia così una storia nuova. Perciò posso invitarvi ancora a orientare il nostro cammino di Chiesa, con quanto ho scritto: ‘Siate sempre lieti nel Signore’ (fil 4,4). Pace a voi” Buona Pasqua”.